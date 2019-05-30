Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan internet erişim engeliyle ilgili açıklama: Sınırlandırılacak
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İnternet erişim engelleri ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:41 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuştu. İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz" diyen Erdoğan, "Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak." açıklamasını yaptı.
Erdoğan açıklamasında şunları söyledi;
HAK VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
Hak ve özgürlüklere ilişkin standartların geliştirilmesine yönelik mevzuat paketleri hazırlıyoruz. Bu konudaki davalarda kanun yolu güvencesinin artırılmasını sağlayacağız. İfade özgürlüğüne ilişkin kararların istinaf aşamasından sonra Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız.
İNTERNET ERİŞİM SINIRLAMASI
Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz. Bu sürelerin soruşturma ve kovuşturma için ayrı ayrı düzenlemeyi ele alıyoruz. Bir internet sitesinin tamamına değil, belli sayfanın erişiminin engellenmesine yönelik çalışmalar yapacağız.
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