Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Bir lider 'Miçotakis sizinle tekrar arayı düzeltmek istiyor' dedi. - Son Dakika
Erdoğan: "Bir lider 'Miçotakis sizinle tekrar arayı düzeltmek istiyor' dedi.
11 dakika önce
Erdoğan: "Bir lider 'Miçotakis sizinle tekrar arayı düzeltmek istiyor' dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:04 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bir lider 'Miçotakis sizinle tekrar arayı düzeltmek istiyor' dedi. 'Bir defa bu yanlışı düzeltsin, sonra bizim görüşmemiz kolaydır' dedim."
Son Dakika İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın seçim paylaşımı gündemi hareketlendirdi Uşakspor - Ergene Velimeşespor maçında penaltı 3 kez tekrarlandı, topu defans oyuncusu kurtardı Son dakika: Berlin'deki Libya zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı AK Parti, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasını neden istemedi? Erdoğan yanıtladı