Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası... - Son Dakika

Erdoğan: "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası...

6 saat önce

Erdoğan: "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz."

Karadeniz, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:14 Kaynak: AA
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