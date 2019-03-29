Erdoğan: "Bir Tane Çıkmış, Beyni Sulanmış.

Erdoğan: "Bir tane çıkmış, beyni sulanmış.

Erdoğan: "Bir tane çıkmış, beyni sulanmış. Pazar günü için ne diyor? 'İntikam günüdür' diyor. ya beyni sulanmış ya, akıl git gel yapıyor. Neyin intikamını alıyorsun? Bu yapılan yatırımların mı intikamını alacaksın?"

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