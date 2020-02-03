Erdoğan: bir taraftan şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: bir taraftan şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil - Son Dakika

Erdoğan: bir taraftan şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı. Erdoğan, sözlerine İdlib'teki saldırıda şehit olan 4 askere Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Saldırılara misliyle karşılık verildiğini belirten Erdoğan, "Türkiye bu saldırının karşılığını da misliyle vermiş durumda. Vermeye de devam ediyor. Gerek fırtına obüsleriyle gerekse F-16'larımızla belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor. Bu tarz saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar hata yaptıklarını anlayacaklar. Tespit edilen 40'a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun hedefleri arasında. İlk belirlemelere göre 30 ila 35 civarında Suriyeli karşı taraftan etkisiz hale getirilmiş durumda. Noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor. Burada biz bir taraftan şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. İdlib'te 46 hedefe 122 fırtına obüsü, 100 havan mühimmatıyla atış yapılmıştır." dedi.

Erdoğan: bir taraftan şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil

Cumhurbaşkanı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:22 Kaynak: DHA
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