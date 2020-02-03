Erdoğan: Bir taraftan şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil - Son Dakika

Erdoğan, "Öncelikle bugün Sureyi rejimi tarafından düzenlenen kalleş saldırıda şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Aynı saldırıda 9 askerimiz de biri ağır olmak üzere yaralandı. Yaralılarımızın tedavileri şu an hastanelerimizde sürüyor. Türkiye daha önceki saldırılar gibi bu saldırının cevabını da misliyle şu anda vermiş durumda, vermeye de devam ediyor. Çok çok farklı bir şeklide orada gerek fırtına obüslerimizle gerekse havadan F16'larımızla şu anda oradaki belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor. Ülkemizin, milletimizin ve İdlib'li kardeşlerimizin güvenliğini temin için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır. Bir kez daha şehitlerimize rabbimden rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

"UKRAYNA İLE İLİŞKİLERİMİZ TİCARET, YATIRIMLAR, TURİZM VE SAVUNMA SANAYİ GİBİ ALANLARDA GELİŞME KAYDEDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti ile ilgili, "Ukrayna ile 2011 yılında tesis ettiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarını devam ettirdik. Bu defa 8'incisi için az sonra Kiev'e hareket edeceğiz. Malum Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski göreve başlamasından kısa bir süre sonra geçen yıl Ağustos ayında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu defa ülkelerimiz arasında düzenli olarak işleyen stratejik konsey mekanizması çerçevesinde bir araya geleceğiz. Heyetimde ilgili bakanlarımız ve kurum başkanlarımızın yanı sıra değerli milletvekillerimiz de bulunuyor. Hatta savunma bakanımızı bu gelişmeler sebebiyle dedik ki siz Ankara'da kalın ve süreci burada yürütün. Ziyaretim kapsamında devlet başkanı Zelenski ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla da ele alma imkanımız olacak. Güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağız. Muhtelif alanlarda yeni anlaşmalara imza atarak İlişkilerimizin ahdi zeminini de güçlendireceğiz. Ukrayna ile ilişkilerimiz ticaret, yatırımlar, turizm ve Savunma sanayi işbirliği gibi alanlarda gelişme kaydediyor. Turizm rakamlarında her sene yeni rekorlar kırıyoruz. 2019 yılında ülkemize gelen Ukraynalı turist sayısı 1,5 milyonu buldu. İkili ticaret hacmimiz 5 milyar dolar seviyesini yakalamış vaziyette. 2019 senesinde Ukrayna'ya olan ihracatımızda yüzde 30'luk bir artış yaşandı. Ocak ayı rakamları hem Ukrayna hem de diğer ülkelerle ihracatımızın yükseliş trendini sürdürdüğünü gösteriyor. Ülkemiz karşılaştığı onca badireye rağmen hamdolsun ihracatçılarımızın gayretiyle dış ticarette destan yazmaya devam ediyor. Sayın Zelenski ile ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu amaçla ülkelerimiz arasında serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyoruz." dedi.

"KIRIM'IN YASADIŞI İLHAKINI TANIMADIK TANIMAYACAĞIZ"

Erdoğan, "Stratejik ortağımız ve Karadeniz 'den komşumuz olan Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü her platformda savuna geldik bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. Kırım 'ın yasadışı ilhakını tanımadık tanımayacağız. Ülkenin doğusundaki duruma barışçı yöntemlerle çözüm bulunması yolundaki tüm gayretleri destekliyoruz. Biliyorsunuz AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu bu süreçte önemli role sahiptir. 2014 yılındaki kuruluşundan bu yana misyonun başkanlığı Türk büyükelçiler tarafından yönetiliyor. Ukrayna ile yakın ilişkilerimizin önemli bir boyutu da Kırım Tatarlarıdır. Kırım Türklerini n durumunu ve sıkıntılarını çok yakından takip ediyoruz. Kırım liderliği ve Ukrayna makamlarıyla da bu konuları sık sık ele alıyoruz. Kırımdaki kardeşlerimizin durumu Kiev'de yapacağımız görüşmelerin gündeminde her zamanki gibi üst sıralarında yer alıyor. Ziyaretimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

"BUNLARA KARŞI SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gazetecinin "İdlib'e yeni bir harekat olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şu anda zaten harekat devam ediyor. Tespit edilen 40'a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun sürekli hedefleri arasında ve ilk belirlemelere göre de 30 ile 35 civarında karşı taraftan Suriyeli bu ekibin içerisinde etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat noktayı koymak yok aynı şekilde operasyon devam ediyor. Özellikle Rus yetkili makamlarına da 'burada muhatabımız siz değilsiniz, rejimdir ve bizim önümüzü kesme gibi bir durum olmasın'. Çünkü burada biz bir taraftan şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Şu anda biz F-16'larımız da dahil olmak üzere Fırtına obüslerimiz, toplarımız hepsi arazide Milli İstihbarat Teşkilatımızın (MİT) belirlemiş olduğu noktaları tamamen ateş hattında tutuyor."

RUSYA İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib konusunda Rusya ile bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği yönündeki soruya ise, "Dışişleri Bakanımız olsun MİT Başkanımız olsun, Savunma Bakanımız olsun kendi muhataplarıyla görüşme kanallarını aralıyorlar. Dışişleri Bakanımız dün ve önceki gün bir görüşme yapmıştı. Çok daha önemlisi bu süreçte eğer istediğimiz neticeyi alamazsak tabi ki ben de muhatabımla görüşmek suretiyle işin ciddiyetinin kendilerine özellikle ifade edeceğiz. Ancak arazide gerek Rus gerek de bizim generallerimiz var. Bu generallerimiz sık sık görüşmeleri yapıyorlar ve yaptılar. Bu görüşmelere dayalı olarak da şu operasyonlarımızı sürdürüyoruz" diye yanıt verdi.

"METİNDE FİLİSTİN TARAFI DİYE İFADELERİN HEPSİ BİRER ALDATMACADIR"

Erdoğan, ABD Başkanı Trump'un açıkladığı plana ilişkin olarak ise, "Bu planla ilgili daha önce yaptığım açıklamalarda bunun bir işgal planı olduğunu, bunun bir barış planı olmadığını açıklamıştım. Fakat ben bu yapılan açıklamadan öte buradan bizim çıkardığımız bazı başlıklar var ki bunlar önem arz ediyor. Bunlardan bir tanesi; bir defa metinde Filistin tarafı diye ifadelerin hepsi birer aldatmacadır. Mesela metinin içerisinde 'Filistin tarafı Yahudi yerleşimlerinin İsrail sınırları içinde kaldığını kabul etmeli' diyor. İki, 'yüzyılın antlaşması bentlerini kabul ettiği takdirde bağımsız Filistin Devletinin Kurulması' diyor. Yalan, bu da yalan. Üç, ' Hamas 'ın silahlarının toplanılarak Gazze 'nin silahsızlandırılmış bir bölge haline getirilmiş olması' diyor. Yani Hamas silahlarını verecek, İsrail'in silahları ne olacak? İsrail'in nükleer silahı ne olacak? Böyle bir şey olabilir mi? Bunların hepsi orada, topraklarında direniş mücadelesi veren insanlar. Ben de dün Hamas'ın lideriyle İstanbul 'da görüşme yaptım. Diğerleri PKK 'yla, PYD'yle, YPG 'yle, bunlar Amerika'da Rusya'da her yerde görüşmelerini yapıyorlar. Biz kendi topraklarını kurtuluşu için mücadele verenler adına herhangi bir görüşme yapmayacağız. Yaptığımı zaman da beyler rahatsız olacak. Böyle bir şey olamaz. Bir diğer konu, Filistinlilere yüzyılın anlaşmasını tanımaları için 4 yıl süre tanınması. Ciddi bir sıkıntı da burada. Yüzyılın anlaşması dikkat edin 80 sayfadan oluşuyor. 'Birleşik Kudüs İsrail Devleti'nin başkentidir' böyle bir başlığı da atmışlar. Doğu Kudüs 'te Filistin Devleti'ne başkent vaadi, Netanyahu Doğu Kudüs'teki Ebu Disk köyünde olacağını söylüyor. Yurtdışında yaşayan Filistinlilerin dönüşü engelleniyor. En büyük felaket bu. Şu anda Filistin'in dışında ne kadar Filistinli varsa bunlar artık oraya gidemeyecekler. Bu rakam 5-6 milyon, böyle durum, bir cinayet, bir felaket ayrıca var. Bağımsız Filistin Devleti'nde ABD büyükelçiliği açılması."

Erdoğan şöyle devam etti:

"Barış süreci için yol haritası hazırlanarak ortak komite oluşturulması, bağımsız Filistin Devleti'ndeki projeler için 50 milyar dolar temin edilmesi… Bunların hepsi yalan, hikaye, yıllarca hep bunların söylemişlerdir. Şu kadar destek bu kadar bilmem ne… Kime? Yine İsrail'e. Yani Filistin'e falan değil, Filistinlilerin hakları olanı vermemişlerdir. Vergilerden, toplanan vergilerden onlara verilmesi gereken parayı dahi yıllarca vermemişlerdir. Zaten Gazze'nin elektriğini, suyunu, her şeyini kesmişlerdir. Zulmün sınırı olur mu? Olmaz, bunu yaptılar hep. İslam dünyasının İsrail'i devlet olarak tanıması. Emir buyurdunuz efendim. Ne demek tabi yaparız. Böyle saçmalık olur mu? Arap ülkeleri ile İsrail arasında ilişkilerin düzeltilmesi için çalışılması. Bunun da cevabını zaten her ne kadar sürpriz de olsa Arap Ligi toplantısında güzel bir cevap verdiler. Biz inşallah Arap Ligi'nin bu ferasetinin devamını temenni ederiz. Tablo şu anda bu durumda ve Netanyahu'nun Trump ile yan yana yapmış olduğu basın toplantısı gerçekten manidardır. Seçim kaybetmiş, geçici olarak işin başında bulunan bir kişiyle Trump'ın bir araya gelmesi ve orada da 3 tane Arap Büyükelçisinin bulunarak alkış tutması, bunlar maalesef zilletin bir ifadesidir"

İDLİB'DE SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki operasyonla ilgili olarak "Son gelen not; 06.15 itibariyle 46 rejim hedefine 122 Fırtına 100 havan mühimmatı ile atış yapılmıştır. Operasyon kararlılıkla devam ediyor" diye konuştu.

- İstanbul