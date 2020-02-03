Erdoğan bir taraftan şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil - Son Dakika

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Erdoğan bir taraftan şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil
6 saat önce
ERDOĞAN BİR TARAFTAN ŞEHİT VERİRKEN BUNLARA KARŞI SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL (3) (Aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:27 Kaynak: DHA
ERDOĞAN BİR TARAFTAN ŞEHİT VERİRKEN BUNLARA KARŞI SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL (3) (Aktüel)
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