Erdoğan bir taraftan şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan bir taraftan şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil - Son Dakika

Erdoğan bir taraftan şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil

6 saat önce

ERDOĞAN BİR TARAFTAN ŞEHİT VERİRKEN BUNLARA KARŞI SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL (3) (Aktüel)

ERDOĞAN BİR TARAFTAN ŞEHİT VERİRKEN BUNLARA KARŞI SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL (3) (Aktüel)

Erdoğan bir taraftan şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil

Aktüel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:27 Kaynak: DHA
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