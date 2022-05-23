Erdoğan, bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan, bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı

23.05.2022 20:38

Erdoğan, bir Türk vatandaşının uzaya gideceği haberini duyurdu. Kabine Toplantısı'ndan sonra "Evet artık o vakit geldi." diyen Erdoğan, "Bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilme sürecini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen ve yaklaşık 3 saat süren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Zirvede alınan kararları tek tek açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay arenasındaki son hamlesini de kamuoyu ile paylaştı.

"SİYASİ BAĞIMSIZLIK TEKNOLOJİ BAĞIMSIZLIĞINDAN GEÇİYOR"

Milli uzay programı hakkında detay veren Erdoğan şöyle konuştu: "Sevgili gençler, uzay alanında iddiasını ortaya koyan bir Türkiye için yaklaşık 1 yıl önce bu kürsüden milli uzay programımızı açıkladım. Ülkemizin uzay alanındaki hak ve menfaatlerimizi korumak için belirlediğimiz iddialı ama ayakları yere basan 10 hedefi sizlerle paylaşmıştım. Bugün hedeflerimizden birine yönelik önemli bir duyuru. Artık dünyada siyasi bağımsızlığın teknolojik bağımsızlıktan geçtiğini biliyoruz.

"PROAKTİF BİR TÜRKİYE İNŞA EDİYORUZ"

Dünya düzeninin belirleyicisi konumundaki teknolojilerin her alanında proaktif bir Türkiye inşa ediyoruz. Uzay yarışında yer almak lüks değil bir mecburiyettir. Bu salondaki basın mensupları aracılığıyla Bakan arkadaşlarım aracılığıyla birçok insan uzaya gitme hayali kurmuştur.

"ARTIK O VAKİT GELDİ"

Evet artık o vakit geldi. Milli uzay programımız çerçevesinde 1 Türk vatandaşımızın uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz."

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen... Karaman, Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası finallerine ev sahipliği yapacak Karaman, Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası finallerine ev sahipliği yapacak

Kabine Toplantısı, Türkiye, Türk, Uzay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan, bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
20:38 Erdoğan, bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı
20:18 Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz
20:16 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı!
20:13 İmza atmaya çok yakın! İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı
19:44 AK Partili belediye şarkıcı Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal etti! Sanatçı, sosyal medyadan tepki gösterdi
19:37 "Kılıçdaroğlu aday olacak" iddiası gündem oldu! CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi
19:36 Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a sert tepki: Bu milletin temsilcisi olamaz
18:39 ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan atma vakti
18:14 Fenerbahçeliler sinirden deliye döndü! A Milli Takım'ın kadrosu adeta hayal kırıklığına uğrattı
18:10 Sudan'da bir kadını boynuzlarıyla öldüren koça 3 yıl hapis cezası verildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 20:53:50. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan, bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement