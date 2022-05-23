Erdoğan, bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen ve yaklaşık 3 saat süren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Zirvede alınan kararları tek tek açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay arenasındaki son hamlesini de kamuoyu ile paylaştı.

"SİYASİ BAĞIMSIZLIK TEKNOLOJİ BAĞIMSIZLIĞINDAN GEÇİYOR"

Milli uzay programı hakkında detay veren Erdoğan şöyle konuştu: "Sevgili gençler, uzay alanında iddiasını ortaya koyan bir Türkiye için yaklaşık 1 yıl önce bu kürsüden milli uzay programımızı açıkladım. Ülkemizin uzay alanındaki hak ve menfaatlerimizi korumak için belirlediğimiz iddialı ama ayakları yere basan 10 hedefi sizlerle paylaşmıştım. Bugün hedeflerimizden birine yönelik önemli bir duyuru. Artık dünyada siyasi bağımsızlığın teknolojik bağımsızlıktan geçtiğini biliyoruz.

"PROAKTİF BİR TÜRKİYE İNŞA EDİYORUZ"

Dünya düzeninin belirleyicisi konumundaki teknolojilerin her alanında proaktif bir Türkiye inşa ediyoruz. Uzay yarışında yer almak lüks değil bir mecburiyettir. Bu salondaki basın mensupları aracılığıyla Bakan arkadaşlarım aracılığıyla birçok insan uzaya gitme hayali kurmuştur.

"ARTIK O VAKİT GELDİ"

Evet artık o vakit geldi. Milli uzay programımız çerçevesinde 1 Türk vatandaşımızın uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz."