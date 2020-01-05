Erdoğan: "Bir ülkenin, bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını öldürmek herhalde...

Erdoğan: "Bir ülkenin, bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum.

Erdoğan: "Bir ülkenin, bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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