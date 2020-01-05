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Erdoğan: "Bir ülkenin, bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını öldürmek herhalde...
6 saat önce
Erdoğan: "Bir ülkenin, bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:34 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bir ülkenin, bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum."
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