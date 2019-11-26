Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bırakın doları moları; paramıza, Türk Lirası'na dönelim. Türk Lirası artık kaybettirmiyor.
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Bırakın doları moları; paramıza, Türk Lirası'na dönelim. Türk Lirası artık kaybettirmiyor. - Son Dakika

Erdoğan: "Bırakın doları moları; paramıza, Türk Lirası'na dönelim. Türk Lirası artık kaybettirmiyor.

6 saat önce

Erdoğan: "Bırakın doları moları; paramıza, Türk Lirası'na dönelim. Türk Lirası artık kaybettirmiyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bırakın doları moları; paramıza, Türk Lirası'na dönelim. Türk Lirası artık kaybettirmiyor. Milliliğimizi, yerliliğimizi burada da gösterelim"

Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:52 Kaynak: AA
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