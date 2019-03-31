Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Biraz Sonra Ankara'ya Hareket Edeceğim, Genel Merkezde Geleneksel Hale Gelen Balkon...

Erdoğan: "Biraz Sonra Ankara'ya Hareket Edeceğim, Genel Merkezde Geleneksel Hale Gelen Balkon...

1 saat önce

Erdoğan: "Biraz sonra Ankara'ya hareket edeceğim, genel merkezde geleneksel hale gelen balkon konuşmamızı yaparak seçim sonuçlarını değerlendireceğim"

Erdoğan:
Erdoğan: "Biraz sonra Ankara'ya hareket edeceğim, genel merkezde geleneksel hale gelen balkon konuşmamızı yaparak seçim sonuçlarını değerlendireceğim"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:14 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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