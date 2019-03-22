Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Birileri AK Parti'ye Ders Vermek İstiyormuş. Dönem Ders Verilecek Değil, İki Elin...

Erdoğan: "Birileri AK Parti'ye Ders Vermek İstiyormuş. Dönem Ders Verilecek Değil, İki Elin...

28 dakika önce

Erdoğan: "Birileri AK Parti'ye ders vermek istiyormuş. Dönem ders verilecek değil, iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek dönemdir.

Erdoğan:
Erdoğan: "Birileri AK Parti'ye ders vermek istiyormuş. Dönem ders verilecek değil, iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek dönemdir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:00 Kaynak: AA

AK Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kenan Sofuoğlu Belediye Başkan Adayıyla Motosiklete Bindi Fenerbahçeli Şener Özbayraklı Galatasaray'a İmza Atıyor Erdoğan, Kendisine Uzatılan Notta Telefon Numarasını Göremeyince Talimatı Verdi Muharrem İnce'den Genel Başkanlık Sorusuna Yanıt: Bende İstiyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 16:28:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Birileri AK Parti'ye Ders Vermek İstiyormuş. Dönem Ders Verilecek Değil, İki Elin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]