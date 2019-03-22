Erdoğan: "Birileri AK Parti'ye Ders Vermek İstiyormuş. Dönem Ders Verilecek Değil, İki Elin...
28 dakika önce
Erdoğan: "Birileri AK Parti'ye ders vermek istiyormuş. Dönem ders verilecek değil, iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek dönemdir.
Erdoğan: "Birileri AK Parti
'ye ders vermek istiyormuş. Dönem ders verilecek değil, iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek dönemdir."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:00 Kaynak: AA
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