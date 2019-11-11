Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi...

Erdoğan: "Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi...

8 saat önce

Erdoğan: "Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, 'temel atmama töreni' yapıyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, 'temel atmama töreni' yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:08 Kaynak: AA
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