Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Birileri istemese de Kaşıkcı ve Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz
BBC
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Erdoğan: Birileri istemese de Kaşıkcı ve Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz

6 dakika önce

Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul toplanıları için gitttiği New York'ta yaptığı konuşmada "Birileri istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz.

Erdoğan: Birileri istemese de Kaşıkcı ve Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz, System.String[]

Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul toplanıları için gitttiği New York'ta yaptığı konuşmada "Birileri istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz." dedi.

New York'ta Müslüman toplumuyla yapılan etkinlikte konuşan Erdoğan, hep birlikte ortak bir medeniyeti, ortak bir tarihi paylaştıklarını dile getirdi . Cumhurbakanı "Sizlerin arasındaki koordinasyon, birlik ve beraberlik ne kadar sıkı olursa, Allah'ın izniyle sıkıntılarımızı çözme becerimiz de o kadar artacaktır. Yoksa son iki asırda birçok defa şahit olduğumuz gibi, başkalarının bizim için yazdığı reçeteleri takip etmekten kurtulamayız. Biz hakkımızı aramazsak, biz onurumuzu savunmazsak, kimse bize onları lütuf olarak vermeyecektir." dedi.

Erdoğan, "İnşallah Türkiye olarak biz de sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuşurken "Menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların dökülen her Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Birileri istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceklerini" söyleyen Cumhurbaşkanı "15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu terör örgütünün maskesini tüm dünyada indireceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, "Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi ve FETÖ'nün ABD'deki faaliyetlerinin tamamen bitirilmesi konusunda gerekli adımları attık." şeklinde konuştu.

Muhammed Mursi, Cemal Kaşıkçı, Cumhurbaşkanı, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:54 
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