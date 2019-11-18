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Erdoğan: "Birileri petrol paylaşımının içinde.
6 saat önce
Erdoğan: "Birileri petrol paylaşımının içinde.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:42 Kaynak: AA
Erdoğan: "Birileri petrol paylaşımının içinde. Bizim önümüze de bunu getirdiler. 'Bizim derdimiz petrol değil' dedik, bizim derdimiz insan..."
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