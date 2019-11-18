Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Birileri petrol paylaşımının içinde.
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Birileri petrol paylaşımının içinde. - Son Dakika

Erdoğan: "Birileri petrol paylaşımının içinde.

6 saat önce

Erdoğan: "Birileri petrol paylaşımının içinde.

Erdoğan:

Erdoğan: "Birileri petrol paylaşımının içinde. Bizim önümüze de bunu getirdiler. 'Bizim derdimiz petrol değil' dedik, bizim derdimiz insan..."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:42 Kaynak: AA
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