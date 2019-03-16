Erdoğan: Birileri Türkiye Tökezlesin Diye Ellerini Ovuşturarak Bekliyor

Gülseli KENARLI-Can EROK/İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'nda düzenlenen mitinge katıldı.

Gülseli KENARLI-Can EROK/İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'nda düzenlenen mitinge katıldı. Zeytinburnu'nda Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti.



Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, "Bizim gözümüz hiçbir zaman şurada burada olmadı. Biz sadece milletimize baktık. Girdiğimiz 14 seçimde de milletin desteğini aldık. 31 Mart'tan zaferle ayrılarak demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzu sürdüreceğimize inanıyorum. Tabii bu uzun yolculukta zaman zaman eksikler olmuştur. Hatta zaman zaman hatalar da yapılmıştır. Kimi vakit de yorgunluklar ortaya çıkmıştır. Elbette bu süreçte yolunu kaybeden yoldan çıkarlar da vardır. AK Parti Genel Başkanı olarak geçmişte Başbakan olarak şimdi Cumhurbaşkanı olarak hep gördüğüm hataları düzeltmenin, yanlışları telafi etmenin gayreti içinde oldum. Kendine başka yol arayanlara yapacak bir şeyimiz yoktur ama kalbi kırılan, gönlü yaralanan umudu zedelenen kardeşlerimizin de seslerine hep kulak verdik. Milletimizin bize verdiği mesajları asla göz ardı etmedik. Bu anlayışla yeri geldi teşkilatlarımızı değiştirdik, yeri geldi bakanlarımızı, bürokratlarımızı değiştirdik, yeri geldi milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı değiştirdik. Öyle ki aslında hiç de fena olmayan işler yaptığı halde sırf milletimizle iletişiminde sıkıntı yaşadığı için görev süresinin dolmasını beklemeden nöbet değişikliğine gittiğimiz arkadaşlarımız oldu. Şahsen kendi önceliklerimizde de milletimizin taleplerine, beklentilerine göre değişiklik yapmaktan çekinmedik. Biz milletle inatlaşmaya değil millete hizmet etmeye geldiğimizi asla unutmadık" dedi.



"SERZENİŞTE BULUNAN VATANDAŞLARIMIZIN SESLERİNİ DUYMADIĞIMIZ SANILMASIN"



Erdoğan, "Birileri ellerinde imkan yokken bile millete efendilik taslarken biz hangi görevde olursak olalım hizmetkarlık mevkiinde bulunduğumuzu asla aklımızdan çıkarmadık. Emin olun, son nefesimize kadar da aynı anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz. Bu seçimde şu veya bu sebeple gönlü kırıldığı için serzenişte bulunan vatandaşlarımızın seslerini duymadığımız sanılmasın. Biz her seçimde 50 60 il gezer, ilçeleri ve diğer programlarıyla 100'ün üzerinde miting yaparken milletimizin her kesiminin sesine kulak veriyoruz. Siyaset de ülke yönetimi de imkanlar ve mümkünler meselesidir. Elimizdeki imkanları mümkün olan en iyi şekilde kullanarak ülkemize ve milletimize hizmet etmekten başka bir gayemizin olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Son yıllarda üst üste yaşanan seçimler, milletimizi sadece yormakla kalmadı aynı zamanda ülkemizin önceliklerinin anlaşılmasını da zorlaştırdı. İnşallah 31 Mart'ın ardında önümüzde şöyle 4 buçuk yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacak. Bu dönemi en verimli şekilde kullanarak yeniden reform gündemimizi hayata geçirmekte kararlıyız" diye konuştu.



"TÜRKİYE TÖKEZLESİN DİYE ELLERİNİ OVUŞTURARAK BEKLİYOR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şartlar ne olursa olsun, güvenlik ve ekonomi alanlarında atmamız gereken acil adımları ihmal etmeyeceğiz. Seçimlerden sonra bu alanlarda çok daha süratli ve kararlı adımlarla ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştıracağız. Bunun için sizlerin çok güçlü desteğine ihtiyacımız var. Birileri seçimlerde farklı bir sonuç ortaya çıksın ve Türkiye tökezlesin diye ellerini ovuşturarak bekliyor. Maalesef CHP'nin başını çektiği ittifak da bu tuzağın gönüllü taşeronluğuna soyunmuş durumda. Gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki amaçlarına ulaşmak için terör örgütleri dahil herkesle iş birliği yapmaktan çekinmiyorlar. İnşallah bu defa da başaramayacaklar. Türkiye bu seçimden bekledikleri gibi yaralı değil tam tersine çok daha güçlenmiş olarak çıkacak. İşte o zaman bunların hepsi de kaçacak delik arayacak. Çünkü milletimiz bunlara girdikleri karanlık işbirliklerinin hesabını mutlaka soracaktır." ifadelerini kullandı.





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