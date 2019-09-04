Erdoğan: Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde olmasın, bunu kabul etmiyorum
5 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum." dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum." dedi.
Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gittiği Sivas'ta Orta Anadolu Ekonomi Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:08
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