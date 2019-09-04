Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde olmasın, bunu kabul etmiyorum
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Erdoğan: Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde olmasın, bunu kabul etmiyorum

5 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum." dedi

Erdoğan: Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde olmasın, bunu kabul etmiyorum, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum." dedi.


Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gittiği Sivas'ta Orta Anadolu Ekonomi Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:08 
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