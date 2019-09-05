Erdoğan: Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde olmasın, bunu kabul etmiyorum
3 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum." dedi
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:12
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