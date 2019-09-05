Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde olmasın, bunu kabul etmiyorum
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Erdoğan: Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde olmasın, bunu kabul etmiyorum

3 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum." dedi

Recep Tayyip Erdoğan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:12 
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Erdoğan: Nükleer füzemiz olmamasını kabul etmiyorum
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