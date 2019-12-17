Erdoğan: "Birkaç münferit hadise dışında mültecileri ötekileştirecek, dışlayacak, onları... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Birkaç münferit hadise dışında mültecileri ötekileştirecek, dışlayacak, onları... - Son Dakika

Erdoğan: "Birkaç münferit hadise dışında mültecileri ötekileştirecek, dışlayacak, onları...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen 1. Küresel Mülteci Forumu'nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen 1. Küresel Mülteci Forumu'nda konuştu.

Erdoğan: Birkaç münferit hadise dışında mültecileri ötekileştirecek, dışlayacak, onları...

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:57 Kaynak: AA
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