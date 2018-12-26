Erdoğan: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Birleşmiş Milletler'de de Adalet Diye Bir Şey...
2 saat önce
Erdoğan: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Birleşmiş Milletler'de de adalet diye bir şey beklemeyin, aramayın, yok böyle bir şey."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:33 Kaynak: AA
Turkcell, Cepten İnternet Paylaşımı Kararında Değişikliğe Gitti
Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in Darp Edildiği İddialarını Yalanladı
Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde
Ücretli Olacağı Söylenen Cepten İnternet Paylaşımında Tartışmalara Son Nokta Konuldu