Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Birleşmiş Milletler'de de Adalet Diye Bir Şey...

Erdoğan: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Birleşmiş Milletler'de de Adalet Diye Bir Şey...

2 saat önce

Erdoğan: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Birleşmiş Milletler'de de adalet diye bir şey beklemeyin, aramayın, yok böyle bir şey."

Erdoğan:
Erdoğan: " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Birleşmiş Milletler'de de adalet diye bir şey beklemeyin, aramayın, yok böyle bir şey."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:33 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Güncel
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