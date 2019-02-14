Erdoğan: "Birleşmiş Milletler ile Koordinasyon Halinde Muteber ve Dengeli Bir Komitenin En Kısa...
1 saat önce
Erdoğan: "Birleşmiş Milletler ile koordinasyon halinde muteber ve dengeli bir komitenin en kısa sürede faaliyete geçmesini arzu ediyoruz.
Erdoğan: "Birleşmiş Milletler
ile koordinasyon halinde muteber ve dengeli bir komitenin en kısa sürede faaliyete geçmesini arzu ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:13 Kaynak: AA
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