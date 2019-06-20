Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Birleşmiş Milletler'in Mursi'nin şüpheli ölümünü muhakkak gündeme alacağına,...
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Erdoğan: "Birleşmiş Milletler'in Mursi'nin şüpheli ölümünü muhakkak gündeme alacağına,...

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşmiş Milletler'in Mursi'nin şüpheli ölümünü muhakkak gündeme alacağına, sorumlulardan hesap soracağına inanıyorum.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Birleşmiş Milletler'in Mursi'nin şüpheli ölümünü muhakkak gündeme alacağına, sorumlulardan hesap soracağına inanıyorum."
Erdoğan: Birleşmiş Milletler'in Mursi'nin şüpheli ölümünü muhakkak gündeme alacağına,...
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:32 Kaynak: AA
Türkiye, Muhammed Mursi, Birleşmiş Milletler, Güncel
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