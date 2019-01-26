Erdoğan: "Birlik ve Beraberliğimizi Hedef Alan Çevrelerin Aramıza Girip Zehirli Fitne Oklarını...
1 saat önce
Erdoğan: "Birlik ve beraberliğimizi hedef alan çevrelerin aramıza girip zehirli fitne oklarını Cumhur İttifakı'na saplamasına fırsat vermeyeceğiz.
Erdoğan: "Birlik ve beraberliğimizi hedef alan çevrelerin aramıza girip zehirli fitne oklarını Cumhur İttifakı'na saplamasına fırsat vermeyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:53 Kaynak: AA
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