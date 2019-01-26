Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Birlik ve Beraberliğimizi Hedef Alan Çevrelerin Aramıza Girip Zehirli Fitne Oklarını...

Erdoğan: "Birlik ve Beraberliğimizi Hedef Alan Çevrelerin Aramıza Girip Zehirli Fitne Oklarını...

1 saat önce

Erdoğan: "Birlik ve beraberliğimizi hedef alan çevrelerin aramıza girip zehirli fitne oklarını Cumhur İttifakı'na saplamasına fırsat vermeyeceğiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Birlik ve beraberliğimizi hedef alan çevrelerin aramıza girip zehirli fitne oklarını Cumhur İttifakı'na saplamasına fırsat vermeyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:53 Kaynak: AA

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