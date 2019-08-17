Erdoğan Bıyık "Üzüntümüz taze"
56 dakika önce
Düzce Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Erdoğan Bıyık 17 Ağustos 1999 Depremi ile ilgili olarak yazılı bir mesaj ile üzüntülerini ifade etti.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:53 Kaynak: İHA
Amatör Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Kulüpleri Başkanı Erdoğan Bıyık 17 Ağustos 1999 Depremi
ile ilgili olarak yazılı bir mesaj ile üzüntülerini ifade etti.
31 Mart yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi
Düzce Belediye Başkan Adayı olan Düzce ASKF Başkanı Erdoğan Bıyık 17 Ağustos 1999 Depremi ile ilgili olarak "Üzüntümüz tazedir." diyerek yazılı bir mesaj yayınladı. Mesajında Bıyık, "17 Ağustos 1999 Depremi Düzce'yi de içine alan geniş bir alanda hissedildi. Düzce Depremini sizlerle birlikte yaşamış bir hemşeriniz olarak depremin 20.yılınıda derin üzüntüyle karşılamış bulunmaktayım. Aradan geçen 20 yıla rağmen depremin izlerinin hala giderilmemiş olmasının, şehrimiz adına büyük bir kayıp olduğunu belirtmek isterim. Bu vesile ile 17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybeden akrabalarımıza, komşularımıza, arkadaşlarımıza, Düzceli hemşerilerimize baş sağlığı diliyorum" şeklinde üzüntülerini dile getirdi. - DÜZCE
100 mezarın yıkılıp üzerine yazı yazılmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı 17 baro, Beştepe'de yapılacak adli yıl açılış töreni davetini reddetti 3 kişinin öldüğü olaydan, ölü taklidi yaparak kurtuldu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türk-İş Başkanı Atalay'a tepki: Kendisini saraya teslim etmiş