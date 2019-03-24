Erdoğan: (Biyoteknoloji Vadisi) Burada Antikordan Aşıya, Lensten Kemoterapi İlacına Kadar Pek Çok...

Erdoğan: (Biyoteknoloji Vadisi) Burada antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok ürün üretilecek, 20 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Erdoğan: (Biyoteknoloji Vadisi) Burada antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok ürün üretilecek, 20 bin kişiye istihdam sağlanacak."

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