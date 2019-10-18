Erdoğan: "Biz böyle sürekli hayat boyu bu terör örgütleriyle uğraşacak halimiz yok. Suriye'de de...
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Erdoğan: "Biz böyle sürekli hayat boyu bu terör örgütleriyle uğraşacak halimiz yok. Suriye'de de rejim bu terör örgütleriyle mücadelesini verecek"
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:07 Kaynak: AA
Erdoğan: "Biz böyle sürekli hayat boyu bu terör örgütleriyle uğraşacak halimiz yok. Suriye'de de rejim bu terör örgütleriyle mücadelesini verecek"
Son Dakika: Erdoğan'dan Suriye rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek Maurizio Sarri, asker selamı veren Merih Demiral hakkında konuştu! 75 kişiyi 13 milyon lira dolandıran Ponzi Arzu'nun mahkemesi ertelendi YPG'nin gerçek yüzü 'Syria The Backstage' belgeseliyle ortaya çıkacak