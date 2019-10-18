Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Biz böyle sürekli hayat boyu bu terör örgütleriyle uğraşacak halimiz yok. Suriye'de de...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Biz böyle sürekli hayat boyu bu terör örgütleriyle uğraşacak halimiz yok. Suriye'de de...

Erdoğan: "Biz böyle sürekli hayat boyu bu terör örgütleriyle uğraşacak halimiz yok. Suriye'de de...

1 saat önce

Erdoğan: "Biz böyle sürekli hayat boyu bu terör örgütleriyle uğraşacak halimiz yok. Suriye'de de rejim bu terör örgütleriyle mücadelesini verecek"

Erdoğan:

Erdoğan: "Biz böyle sürekli hayat boyu bu terör örgütleriyle uğraşacak halimiz yok. Suriye'de de rejim bu terör örgütleriyle mücadelesini verecek"

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:07 Kaynak: AA
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