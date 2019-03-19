Erdoğan: "Biz Bu Partinin Başında Olduğumuz Sürece, AK Parti Kapısından Tek Bir Eğri Odunun...
32 dakika önce
Erdoğan: "Biz bu partinin başında olduğumuz sürece, AK Parti kapısından tek bir eğri odunun girmemesi için var gücümüzle çalışacağız."
Erdoğan: "Biz bu partinin başında olduğumuz sürece, AK Parti
kapısından tek bir eğri odunun girmemesi için var gücümüzle çalışacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:18 Kaynak: AA
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