Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Biz Bu Partinin Başında Olduğumuz Sürece, AK Parti Kapısından Tek Bir Eğri Odunun...

Erdoğan: "Biz Bu Partinin Başında Olduğumuz Sürece, AK Parti Kapısından Tek Bir Eğri Odunun...

32 dakika önce

Erdoğan: "Biz bu partinin başında olduğumuz sürece, AK Parti kapısından tek bir eğri odunun girmemesi için var gücümüzle çalışacağız."

Erdoğan:
Erdoğan: "Biz bu partinin başında olduğumuz sürece, AK Parti kapısından tek bir eğri odunun girmemesi için var gücümüzle çalışacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:18 Kaynak: AA

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