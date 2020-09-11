Erdoğan: Biz büyük geliriz, yiyemezsiniz - Son Dakika

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını koruması bazılarını rahatsız etmeye devam ediyor. Düşmanlıklar su yüzüne çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarında, yıllar önce yaptığı bir açıklamaya ait görüntülere yer verdi. Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'deki sondaj çalışmaları devam ederken Yunanistan'ın başını çektiği bir grubun da rahatsızlığı sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece yarısı yıllar öncesine ait bir konuşmasını paylaştı. Konuşmasında "Kurt sofrası" ifadesinin kullanılması ise Doğu Akdeniz'de başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine mesaj olarak yorumlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile dayanışma içinde olduklarını kaydedip, "Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" mesajını vermişti. Bunun üzerine AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: "Macron 'sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la' demiş. Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu. Halkları sömürmek içi sahte sevgi gösterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alırlardı. Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur."

Gece yarısı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın kurtlar sofrası paylaşımı yer aldı.

Erdoğan bu paylaşımı yaptığı sıralarda Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeni bir açıklama yaparak Fransa'da 7 AB üyesiyle gerçekleşen zirvenin ardından Türkiye ile ilgili açıklama yaptı. Macron " Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden diyalog kurmak istiyoruz" dedi. Zirvenin sonuç bildirgesinde ise "Türkiye'yle diyaloga geçilmesinde ilerleme sağlanamaması ve Türkiye'nin tek taraflı faaliyetlerini sonlandırmaması halinde, Avrupa Birliği ilave kısıtlayıcı tedbirler listesi geliştirmeye hazırdır" denildi.

(İHA)