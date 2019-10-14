Erdoğan: "Biz devletiz. Karşımızda bir terör örgütü var. Dolayısıyla terör örgütüyle savaş olmaz,...
16 dakika önce
Erdoğan: "Biz devletiz. Karşımızda bir terör örgütü var. Dolayısıyla terör örgütüyle savaş olmaz, mücadele olur.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:18 Kaynak: AA
Erdoğan: "Biz devletiz. Karşımızda bir terör örgütü var. Dolayısıyla terör örgütüyle savaş olmaz, mücadele olur."
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