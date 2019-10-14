Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Biz devletiz. Karşımızda bir terör örgütü var. Dolayısıyla terör örgütüyle savaş olmaz,...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Biz devletiz. Karşımızda bir terör örgütü var. Dolayısıyla terör örgütüyle savaş olmaz,...

Erdoğan: "Biz devletiz. Karşımızda bir terör örgütü var. Dolayısıyla terör örgütüyle savaş olmaz,...

16 dakika önce

Erdoğan: "Biz devletiz. Karşımızda bir terör örgütü var. Dolayısıyla terör örgütüyle savaş olmaz, mücadele olur.

Erdoğan:

Erdoğan: "Biz devletiz. Karşımızda bir terör örgütü var. Dolayısıyla terör örgütüyle savaş olmaz, mücadele olur."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlkay Gündoğan ve Emre Can'dan 'asker selamı' açıklaması
HDP'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bir skandal paylaşım daha! Fortnite 10. sezon sona erdi, oyun alanı kara delik tarafından yutuldu Son dakika: Esad Güçlerinin Münbiç'e gireceği iddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Kararımızı uygulama aşamasındayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 11:35:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Biz devletiz. Karşımızda bir terör örgütü var. Dolayısıyla terör örgütüyle savaş olmaz,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]