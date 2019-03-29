Erdoğan: "Biz Eserlerimizle Konuşuruz ve Eserlerimiz İçin Halkımızdan Oy İstiyoruz."
53 dakika önce
Erdoğan: "Biz eserlerimizle konuşuruz ve eserlerimiz için halkımızdan oy istiyoruz.
Erdoğan: "Biz eserlerimizle konuşuruz ve eserlerimiz için halkımızdan oy istiyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:22 Kaynak: AA
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