Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Biz Eserlerimizle Konuşuyoruz" - Kütahya

Erdoğan: "Biz Eserlerimizle Konuşuyoruz" - Kütahya

1 saat önce

- Alandan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KÜTAHYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

- Alandan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KÜTAHYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:32 Kaynak: AA

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