Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Biz hep dindarının da sekülerinin de gencinin de yaşlısının da temsilcisi olduk."
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Erdoğan: "Biz hep dindarının da sekülerinin de gencinin de yaşlısının da temsilcisi olduk."

29 dakika önce

Erdoğan: "Biz hep dindarının da sekülerinin de gencinin de yaşlısının da temsilcisi olduk."

Erdoğan:
Erdoğan: "Biz hep dindarının da sekülerinin de gencinin de yaşlısının da temsilcisi olduk."
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:16 Kaynak: AA
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