Erdoğan: "Biz hep dindarının da sekülerinin de gencinin de yaşlısının da temsilcisi olduk."

Erdoğan: "Biz hep dindarının da sekülerinin de gencinin de yaşlısının da temsilcisi olduk."

Erdoğan: "Biz hep dindarının da sekülerinin de gencinin de yaşlısının da temsilcisi olduk."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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