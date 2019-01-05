Erdoğan : "Biz İzmir'i Sadece Türkiye'nin Değil, Tüm Gönül Coğrafyamızın Kalbi Olarak Görüyoruz"
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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti İzmir
Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na katıldı. (1)
"Biz İzmir'i sadece Türkiye'nin değil, tüm gönül coğrafyamızın kalbi olarak görüyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:57 Kaynak: AA
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