Son Dakika Haberleri: Erdoğan : "Biz İzmir'i Sadece Türkiye'nin Değil, Tüm Gönül Coğrafyamızın Kalbi Olarak Görüyoruz"

Erdoğan : "Biz İzmir'i Sadece Türkiye'nin Değil, Tüm Gönül Coğrafyamızın Kalbi Olarak Görüyoruz"

22 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na katıldı. (1)

"Biz İzmir'i sadece Türkiye'nin değil, tüm gönül coğrafyamızın kalbi olarak görüyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:57 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, İzmir, Türkiye, Güncel
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