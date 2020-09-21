Erdoğan: "Biz kimsenin hakkına, hukukuna, onuruna el uzatmıyoruz.
Erdoğan: "Biz kimsenin hakkına, hukukuna, onuruna el uzatmıyoruz.
Erdoğan: "Biz kimsenin hakkına, hukukuna, onuruna el uzatmıyoruz. Sadece kendi hakkımıza, hukukumuza, kazanımlarımıza saygı gösterilmesini istiyoruz."
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 19:35 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Biz kimsenin hakkına, hukukuna, onuruna el uzatmıyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Spor yazarı İbrahim Seten'den kendisine FETÖ'cü diyen Rıdvan Dilmen'e sinkaflı yanıt Meteoroloji, 17 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu Berber dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti