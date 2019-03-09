Erdoğan: "Biz, Kürt Kardeşlerimizin Ne Irak'ta Ne Suriye'de Ne de Başka Bir Yerde Emperyalistlerin...
1 saat önce
Erdoğan: "Biz, Kürt kardeşlerimizin ne Irak'ta ne Suriye'de ne de başka bir yerde emperyalistlerin planlarına alet olmamaları için mücadele ediyoruz.
Erdoğan: "Biz, Kürt kardeşlerimizin ne Irak
'ta ne Suriye
'de ne de başka bir yerde emperyalistlerin planlarına alet olmamaları için mücadele ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:57 Kaynak: AA
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