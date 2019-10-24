Erdoğan: "Biz Kürtlere düşman değiliz. Kürtler bizim burada kardeşlerimiz. Bizim onlarla alıp...
35 dakika önce
Erdoğan: "Biz Kürtlere düşman değiliz. Kürtler bizim burada kardeşlerimiz. Bizim onlarla alıp veremediğimiz yok. Bizim derdimiz teröristlerdir"
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:34 Kaynak: AA
Erdoğan: "Biz Kürtlere düşman değiliz. Kürtler bizim burada kardeşlerimiz. Bizim onlarla alıp veremediğimiz yok. Bizim derdimiz teröristlerdir"
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