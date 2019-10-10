Erdoğan: "Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle mücadele ediyoruz.
1 saat önce
Erdoğan: "Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle mücadele ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:31 Kaynak: AA
Erdoğan: "Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Türkiye belki de bu ülkenin topraklarındaki tek meşru güç olarak şu anda varlık gösteriyor."
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