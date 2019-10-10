Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle mücadele ediyoruz.
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle mücadele ediyoruz.

Erdoğan: "Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle mücadele ediyoruz.

1 saat önce

Erdoğan: "Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle mücadele ediyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Türkiye belki de bu ülkenin topraklarındaki tek meşru güç olarak şu anda varlık gösteriyor."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merih Demiral'den Juventuslu eski futbolcu Marchisio'ya Barış Pınarı Harekatı cevabı
Lojistik devi Taha Kargo, sektöre öncülük etmeye devam ediyor "Gel savaşma, sevişelim" diyen rapçi Ezhel, Twitter'da gündem oldu Son Dakika: Akçakale ve Ceylanpınar'a saldırı: 9 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 15:24:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle mücadele ediyoruz.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]