Erdoğan: "Biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik. - Son Dakika

Erdoğan: "Biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik.

6 saat önce

Erdoğan: "Biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik.

Erdoğan:

Erdoğan: "Biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik. Biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Suriye halkı "tamam bu iş bitti" demeden bizim ordan çıkma niyetimiz de yok"

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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