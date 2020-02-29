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Erdoğan: "Biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik.
6 saat önce
Erdoğan: "Biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "Biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik. Biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Suriye halkı "tamam bu iş bitti" demeden bizim ordan çıkma niyetimiz de yok"
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