Erdoğan: Biz paylaşmasını biliriz. (Doğu Akdeniz) prensibimiz win win esasına dayalıdır.
20 dakika önce
Erdoğan: Biz paylaşmasını biliriz. (Doğu Akdeniz) prensibimiz win win esasına dayalıdır.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:44 Kaynak: AA
Erdoğan: Biz paylaşmasını biliriz. (Doğu Akdeniz
) prensibimiz win win esasına dayalıdır. Karşı taraftakilerin de bize aynı adaletle davranması lazım
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