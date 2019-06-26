Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Biz paylaşmasını biliriz. (Doğu Akdeniz) prensibimiz win win esasına dayalıdır.
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Erdoğan: Biz paylaşmasını biliriz. (Doğu Akdeniz) prensibimiz win win esasına dayalıdır.

20 dakika önce

Erdoğan: Biz paylaşmasını biliriz. (Doğu Akdeniz) prensibimiz win win esasına dayalıdır.

Erdoğan: Biz paylaşmasını biliriz. (Doğu Akdeniz) prensibimiz win win esasına dayalıdır., System.String[]
Erdoğan: Biz paylaşmasını biliriz. (Doğu Akdeniz) prensibimiz win win esasına dayalıdır. Karşı taraftakilerin de bize aynı adaletle davranması lazım
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:44 Kaynak: AA
Doğu Akdeniz, Politika
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