Erdoğan: "Biz Sincar'da olsun, diğer yerlerde olsun, isterse Mahmur olsun, bu teröristleri nerede... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Biz Sincar'da olsun, diğer yerlerde olsun, isterse Mahmur olsun, bu teröristleri nerede... - Son Dakika

Erdoğan: "Biz Sincar'da olsun, diğer yerlerde olsun, isterse Mahmur olsun, bu teröristleri nerede...

6 saat önce

Erdoğan: "Biz Sincar'da olsun, diğer yerlerde olsun, isterse Mahmur olsun, bu teröristleri nerede tespit edersek tepelerine bineceğiz ve PKK tamamen tasfiye edilene kadar bu mücadelemizi de sürdüreceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Biz Sincar'da olsun, diğer yerlerde olsun, isterse Mahmur olsun, bu teröristleri nerede tespit edersek tepelerine bineceğiz ve PKK tamamen tasfiye edilene kadar bu mücadelemizi de sürdüreceğiz."

Sincar Dağı, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:12 Kaynak: AA
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