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Erdoğan: "Biz Sincar'da olsun, diğer yerlerde olsun, isterse Mahmur olsun, bu teröristleri nerede...
6 saat önce
Erdoğan: "Biz Sincar'da olsun, diğer yerlerde olsun, isterse Mahmur olsun, bu teröristleri nerede tespit edersek tepelerine bineceğiz ve PKK tamamen tasfiye edilene kadar bu mücadelemizi de sürdüreceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:12 Kaynak: AA
Erdoğan: "Biz Sincar'da olsun, diğer yerlerde olsun, isterse Mahmur olsun, bu teröristleri nerede tespit edersek tepelerine bineceğiz ve PKK tamamen tasfiye edilene kadar bu mücadelemizi de sürdüreceğiz."
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