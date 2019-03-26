Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Biz Sivas'tayken, Rize'deyken, Trabzon'dayken Onlar (Muhalefet) Hala Ankara'da Bölücü...

Erdoğan: "Biz Sivas'tayken, Rize'deyken, Trabzon'dayken Onlar (Muhalefet) Hala Ankara'da Bölücü...

6 dakika önce

Erdoğan: "Biz Sivas'tayken, Rize'deyken, Trabzon'dayken onlar (muhalefet) hala Ankara'da bölücü örgütün uzantılarıyla pazarlık yapıyorlardı.

Erdoğan:
Erdoğan: "Biz Sivas'tayken, Rize'deyken, Trabzon'dayken onlar (muhalefet) hala Ankara'da bölücü örgütün uzantılarıyla pazarlık yapıyorlardı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:39 Kaynak: AA

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