Erdoğan: "Biz Sivas'tayken, Rize'deyken, Trabzon'dayken onlar (muhalefet) hala Ankara'da bölücü örgütün uzantılarıyla pazarlık yapıyorlardı."

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