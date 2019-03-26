Erdoğan: "Biz Sivas'tayken, Rize'deyken, Trabzon'dayken Onlar (Muhalefet) Hala Ankara'da Bölücü...
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Erdoğan: "Biz Sivas'tayken, Rize'deyken, Trabzon'dayken onlar (muhalefet) hala Ankara'da bölücü örgütün uzantılarıyla pazarlık yapıyorlardı.
Erdoğan: "Biz Sivas'tayken, Rize'deyken, Trabzon'dayken onlar (muhalefet) hala Ankara'da bölücü örgütün uzantılarıyla pazarlık yapıyorlardı."
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:39 Kaynak: AA
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