Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Biz Siyaseti Milletle İnatlaşma, Milleti Küçümseme, Tahkir Etme Değil, Ülkeye ve Millete...

Erdoğan: "Biz Siyaseti Milletle İnatlaşma, Milleti Küçümseme, Tahkir Etme Değil, Ülkeye ve Millete...

1 saat önce

Erdoğan: "Biz siyaseti milletle inatlaşma, milleti küçümseme, tahkir etme değil, ülkeye ve millete en iyi hizmetleri getirme aracı olarak görüyoruz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Biz siyaseti milletle inatlaşma, milleti küçümseme, tahkir etme değil, ülkeye ve millete en iyi hizmetleri getirme aracı olarak görüyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:37 Kaynak: AA

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