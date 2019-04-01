Erdoğan: "Biz Siyaseti Milletle İnatlaşma, Milleti Küçümseme, Tahkir Etme Değil, Ülkeye ve Millete...
1 saat önce
Erdoğan: "Biz siyaseti milletle inatlaşma, milleti küçümseme, tahkir etme değil, ülkeye ve millete en iyi hizmetleri getirme aracı olarak görüyoruz.
Erdoğan: "Biz siyaseti milletle inatlaşma, milleti küçümseme, tahkir etme değil, ülkeye ve millete en iyi hizmetleri getirme aracı olarak görüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:37 Kaynak: AA
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