Erdoğan: "Biz Siyaseti Milletle İnatlaşma, Milleti Küçümseme, Tahkir Etme Değil, Ülkeye ve Millete...

Erdoğan: "Biz siyaseti milletle inatlaşma, milleti küçümseme, tahkir etme değil, ülkeye ve millete en iyi hizmetleri getirme aracı olarak görüyoruz.

Erdoğan: "Biz siyaseti milletle inatlaşma, milleti küçümseme, tahkir etme değil, ülkeye ve millete en iyi hizmetleri getirme aracı olarak görüyoruz."

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