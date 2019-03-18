Erdoğan: "Biz Tarihi Çanakkale'de Kanımızla Yazdık.
46 dakika önce
Erdoğan: "Biz tarihi Çanakkale'de kanımızla yazdık.
Erdoğan: "Biz tarihi Çanakkale'de kanımızla yazdık. Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde yazdık. Bugün yine yazacağız, yine yazacağız, yine yazacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:39 Kaynak: AA
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