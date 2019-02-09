Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Biz Terörle Mücadele Verirken Sizin Söylediklerinize Bakın. Yok Patates, Yok Soğan...

Erdoğan: Biz Terörle Mücadele Verirken Sizin Söylediklerinize Bakın. Yok Patates, Yok Soğan...

55 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta halka hitap ettiği sırada kadro isteyen taşeron işçilerin taleplerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta halka hitap ettiği sırada kadro isteyen taşeron işçilerin taleplerini değerlendirdi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:16 Kaynak: Youtube

Recep Tayyip Erdoğan, Sivas, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle Erdoğan, Sivas'ın Kenevir Üretimi İçin 20'nci İl Olacağını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Kızların Ricasını Geri Çevirmedi Erdoğan'dan Çöken Binayla İlgili İlk Açıklama: 16 Vatandaşımıza Rahmet Diliyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 15:11:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Biz Terörle Mücadele Verirken Sizin Söylediklerinize Bakın. Yok Patates, Yok Soğan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]