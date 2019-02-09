Erdoğan: Biz Terörle Mücadele Verirken Sizin Söylediklerinize Bakın. Yok Patates, Yok Soğan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta halka hitap ettiği sırada kadro isteyen taşeron işçilerin taleplerini değerlendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:16 Kaynak: Youtube
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