Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Biz Tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya Kadar Tüm Batı'da Yükselişe Geçen İslam Düşmanları...

Erdoğan: "Biz Tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya Kadar Tüm Batı'da Yükselişe Geçen İslam Düşmanları...

3 dakika önce

Erdoğan: "Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner"

Erdoğan:
Erdoğan: "Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:24 Kaynak: AA

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