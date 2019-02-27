Erdoğan: "Biz Tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya Kadar Tüm Batı'da Yükselişe Geçen İslam Düşmanları...
3 dakika önce
Erdoğan: "Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner"
Erdoğan: "Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:24 Kaynak: AA
Terör Örgütü Yandaşlarının Avrupa Konseyi Binasına Saldırdığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı
Kart Sayısı Bakımından Avrupa'da Birinci Sıradayız
Avrupa Basını, Franck Ribery'nin Galatasaray'a Döneceğini Yazdı
Alişan, Bir Takipçisinin Sünnet Yorumuna Verdiği Cevapla Herkesi Şaşırttı