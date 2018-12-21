Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Biz Ülkemize Güvendik, Güvendikçe, Milletimize Ram Oldukça Başarıların Yağmur Olup...

Erdoğan: "Biz Ülkemize Güvendik, Güvendikçe, Milletimize Ram Oldukça Başarıların Yağmur Olup...

5 saat önce

Erdoğan: "Biz ülkemize güvendik, güvendikçe, milletimize ram oldukça başarıların yağmur olup Türkiye'nin üzerine yağdığını gördük."

Erdoğan:
Erdoğan: "Biz ülkemize güvendik, güvendikçe, milletimize ram oldukça başarıların yağmur olup Türkiye'nin üzerine yağdığını gördük."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:46 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yazılımcılar, Silikon Vadisi'nde Yıllık 250 Bin Dolarla İşe Başlıyor Yunanistan'da, Hakem Thanasis Tzilos'a Yapılan Saldırı Nedeniyle Süper Lig Maçları Ertelendi

Eski Bakan Ercan Vuralhan'ı Öldüren Zanlıya 12,5 Yıl Hapis Cezası Verildi Erdoğan'dan "DEAŞ'ı Temizler misiniz?" Diyen Trump'a Yanıt: Sileceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 21:04:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Biz Ülkemize Güvendik, Güvendikçe, Milletimize Ram Oldukça Başarıların Yağmur Olup...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]