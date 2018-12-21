Erdoğan: "Biz Ülkemize Güvendik, Güvendikçe, Milletimize Ram Oldukça Başarıların Yağmur Olup...
5 saat önce
Erdoğan: "Biz ülkemize güvendik, güvendikçe, milletimize ram oldukça başarıların yağmur olup Türkiye'nin üzerine yağdığını gördük."
Erdoğan: "Biz ülkemize güvendik, güvendikçe, milletimize ram oldukça başarıların yağmur olup Türkiye'nin üzerine yağdığını gördük."
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:46 Kaynak: AA
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