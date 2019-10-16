Erdoğan: "Biz, ülkemizi hedef almaya kalkacak DEAŞ'lıları bir şekilde tepeleriz. Gerisini bunların...
1 saat önce
Erdoğan: "Biz, ülkemizi hedef almaya kalkacak DEAŞ'lıları bir şekilde tepeleriz. Gerisini bunların yöneleceği diğer yerlerin yöneticileri düşünsün."
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:51 Kaynak: AA
Erdoğan: "Biz, ülkemizi hedef almaya kalkacak DEAŞ'lıları bir şekilde tepeleriz. Gerisini bunların yöneleceği diğer yerlerin yöneticileri düşünsün."
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