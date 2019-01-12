Erdoğan: "Biz Ülkemizi ve Milletimizi Bir Üst Lige Çıkarmakta Kararlıyız. İngilizlerin Çok Önemli...

Erdoğan: "Biz ülkemizi ve milletimizi bir üst lige çıkarmakta kararlıyız. İngilizlerin çok önemli bir kuruluşu açıklamayı yaptı.

Erdoğan: "Biz ülkemizi ve milletimizi bir üst lige çıkarmakta kararlıyız. İngilizlerin çok önemli bir kuruluşu açıklamayı yaptı. '2030 yılında Amerika üçüncü sıraya, Türkiye ise beşinci sıraya yükselecek' dedi."

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