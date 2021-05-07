Erdoğan: 'Biz ürettik başkasına vermeyiz' mantığı yanlıştır (2) - Son Dakika

Erdoğan: 'Biz ürettik başkasına vermeyiz' mantığı yanlıştır (2)

07.05.2021 14:37

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, aşı lisansı tartışmaları konusunda, "İlim tüm insanlığın ortak malıdır, ilimde kıskançlık olmaz. İnsanlığın sağlıyla alakalı böyle bir konuda 'bunu biz ürettik kimseye vermeyiz' mantığı yanlış" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, aşı lisansı tartışmaları konusunda, "İlim tüm insanlığın ortak malıdır, ilimde kıskançlık olmaz. İnsanlığın sağlıyla alakalı böyle bir konuda 'bunu biz ürettik kimseye vermeyiz' mantığı yanlış" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"HERHANGİ BİR SIKINTISI OLMADIĞINI ÖĞRENDİM"

Erdoğan, azınlık gruplarıyla bir araya gelmesiyle ilgili soru üzerine, "Azınlık grupları dini cemaatler onların liderleri ile bir araya gelerek yaptığımız iftarda özellikle Türkiye'deki herhangi bir sıkıntıları var mı, yok mu bunları kendilerinden dinleme fırsatını buldum. Kendilerinin memnuniyetini duymuş olmak beni ayrıca memnun etti. Elimizden gelen her türlü desteği verdik veriyoruz, bundan sonra da vereceğiz. Demir Kilise'yi onlarla beraber Balat'ta açtık. Şimdi de Bakırköy'de Süryani Cemaati'ne ait temelini attığımız kilise var. Orası da bir yıl içinde bitecek açılışını yapacağız. Bu süreç içerisinde dini cemaatleri, azınlıkların nerede her hangi bir ihtiyacı varsa bu konularda yardımcı olabileceğimizi kendilerine tekrar taahhüt ettik" diye konuştu.

"İLİMDE KISKANÇLIK OLMAZ"

Aşı patent tartışmaları konusundaki soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlim tüm insanlığın ortak malıdır. İlimde kıskançlık olmaz. Bu konuda da hele hele insanlığın sağlığı ile alakalı böyle bir konuda 'bunu biz ürettik kimseye vermeyiz' mantığı yanlış bir yaklaşımdır. Biz nasıl ki Çin aşısı ile sürece başladık, bunun dışında Almanların ürettiği bir Türk olan Uğur Beylerin eşi ile beraber üretmiş oldukları aşıdan istifade ediyoruz. Şimdi de Rus aşısı Sputnik ile alakalı da Sayın Putin ile görüşmelerimizi yaptık. Çok ciddi oranda aşı ülkemize alacağız. Sonra Türkiye'de ortak üretime gireceğiz. Ülkemizde de ciddi bir çalışma, yoğun bir çalışma var. Eylül-Ekim aylarına yetiştirmeyi planladığımız bu çalışmayla da yerli aşımızı inşallah yapacağız. Bunu sadece ülkemizde kullanmak için değil tüm dünyada nerede bir talep varsa paylaşamya hazır olduğumuzu söylemiş olduk" dedi.

"MISIR HALKINA YÖNELİK TAVRIMIZ ÇOK ÇOK OLUMLUDUR"Erdoğan, Mısır ile görüşmeler konusunda da "Mısır halkına yönelik tavrımız çok çok olumludur. Mısır halkı ile Türk milletinin tarihe dayalı olan bir birlikteliği var. Bir düşman kardeşler olarak değil dost olarak Mısır halkı ile olan bu birlikteliği yeniden kazanmak, yeniden devam ettirmenin gayreti içerisindeyiz. Mısır halkını zorla Yunan halkı ile birlikte görmek, onlarla dayanışma içerisinde olduğunu görmek bizi üzer. Bunu da daha önce söylemiştim. Yeni süreç başladı ve bu süreç içerisinde önce istihbarat örgütlerimiz görüşmeye başladılar, Dışişleri görüşmeye başladı bunu genişleterek, geliştirerek devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"MUHALEFETE DE TAKDİM EDECEĞİZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin 100 maddelik anayasa önerisi ve yeni anayasa çalışmaları konusunda ise, "Yeni Anayasa ile alakalı olarak bizim Devlet Beyle yaptığımız görüşmeler var. Bu görüşmelerde zaten bir çok meseleyi, ülkemizin meselesini görüşme imkanı buluyoruz. Bunların arasında son dönemde tabi yeni anayasa ile ilgili konuları da görüştük. Hazırlıklarımızı kendileri ile paylaşacağımızı da görüştük, konuştuk. Onlar belli bir noktaya geldiler ve bu hazırlıklarını da bize aktardılar. Bizim hazırlığımız da bitti, bitmek üzere bittiği anda biz de yaptığımız anayasa hazırlığımızı kendilerine takdim edeceğiz. Sonra da bunlar üzerinde bir ortak çalışma yapacağız. Bununla da kalmayıp muhalefete de takdim edeceğiz. Bununla da kalmayacağız, daha sonra da STK'larla da bu yaptığımız hazırlıkları paylaşmak suretiyle, milletinin genelinin kabul edebileceği bir yeni anayasayı inşallah çıkartalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ŞU ANDA DÜNYA İLE YARIŞIYOR"Erdoğan, 2020 yılında gerçekleştirdiği tüm programların yer aldığı 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' kitabının sorulması üzerine şu açıklamalarda bulundu: "18-19 yılda gece gündüz demedik, tüm teşkilatı bu istikamette koşmaya sevk ettim. Başta eğitim olmak üzere, sağlıkta, adalette, emniyette, tarımda, enerji, uluslararası ilişkilerde attığımız bu adımlarla aşka koştuk. O aşk olmasa zaten bütün bu eserler yapılamazdı. Eğer bugün Türkiye'nin dört bir yanında eserlerimiz varsa, 76 üniversiteden 207 üniversiteye çıktık eğitimde. Bunların hepsini yaptık; niye yaptık? Derdimiz şuydu: Hakkari'deki bir genç eğitim için İstanbul'a gelmesin kendi ilinde eğitim görsün. Batıdaki neyi görüyorsa aynı şekilde doğudaki de onu görsün. Sağlıkta attığımız adımlar... Bu şehir hastanelerini biz niye yaptık? Bizim şehir hastanelerimiz tüm içeriğe sahip, doktorlarımız zaten kariyer olarak buna sahip, bütün bunlarla beraber şu anda Türkiye'ye gelenler hastanelerimizin tüm bu özelliklerine hayran kalıyorlar. 45 günde biz kovid döneminde sadece Yeşilköy Havalimanı'nda 1008 odalı hastaneyi yaptık tüm donanımlarıyla beraber. Tüm bunlar Türkiye'nin muhasır medeniyetler seviyesine çıkmasının görüntüleridir. Koronavirüs döneminde maalesef her şeyi video konferanslar yapmak durumunda kaldık. Böyle bir dönemde çocuklarımızın hepsine imkanları yaygınlaştırmak suretiyle 'orada senin de bu imkanların var, şimdi sen video konferansla bunu takip edebilirsin' dedik. Bunu da başardık. Geliyoruz ulaşıma, ulaşımda zaten Türkiye şu anda dünya ile yarışıyor. Göreve geldiğimizde elimizdeki imkanlar ulaşımda belliydi, 6 bin kilometre, şimdi bizim 28 bin kilometrelik otoyollarımız var. İstanbul'u İzmir'e bağladık. Aynı şekilde havalimanlarında da 50 küsur havalimanına sahip olduk. İşte bunlar aşkla koşarsanız yapılabilecek işlerdir ve bunları yaptık. Dış politikada Türkiye artık birilerinin çekidüzen vermesi gereken bir ülke değil. Tam aksine Türkiye dimdik ayakta durabilen bir ülke. Bundan sonraki süreçte de bunu devam ettireceğiz. Tarımda gayet iyi durumdayız, hayvancılıkta da gayet iyi durumdayız, bunu da artırmanın gayreti içerisindeyiz. ve yoğun bir şekilde geleceğe hazırlanıyoruz"


Erdoğan: 'Biz ürettik başkasına vermeyiz' mantığı yanlıştır (2)
Erdoğan: 'Biz ürettik başkasına vermeyiz' mantığı yanlıştır (2)
Erdoğan: 'Biz ürettik başkasına vermeyiz' mantığı yanlıştır (2)
Erdoğan: 'Biz ürettik başkasına vermeyiz' mantığı yanlıştır (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, Türkiye, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Biz ürettik başkasına vermeyiz' mantığı yanlıştır (2) - Son Dakika


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