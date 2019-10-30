Erdoğan: Bizden başka herkes Suriye'nin petrolüyle ilgileniyor
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde konuştu. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki konuşmasında Suriye hakkında Türkiye dışındaki herkesin petrolle ilgilendiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Rusya, terör örgütlerinin buradan tamamıyla çıkarıldığı bilgisini yetkili mercilerimize vermiş bulunuyor" dedi. Erdoğan, Türkiye'den başka herkesin Suriye'nin petrolüyle ilgilendiğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde konuşan Erdoğan "Türkiye'den başka her kim Suriye meselesinde derdinin insan hakları, masumların canı, Suriye halkının geleceği olduğunu iddia ediyorsa, açık konuşuyorum yalan söylüyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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